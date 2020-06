Duizend mensen bij Black Lives Matter-demonstratie in Middelburg

Buiten de poorten verzamelden zich veel mensen die niet meer op het plein konden komen. De politie hield nieuwe demonstranten tegen nadat het maximum aantal personen al was overschreden. Veel van degenen die er waren, hadden zelfgemaakte borden bij zich met leuzen als ‘Black lives matter’ en ‘Stop racisme en discriminatie’. ,,Ik vind iedereen even belangrijk, ongeacht huidskleur, afkomst of wat dan ook”, zegt Emanuelle Cornelissen uit Oost-Souburg. ,,Wat in Amerika is gebeurd met George Floyd was een wake-up call. Zijn dood maakte duidelijk dat er nog veel discriminatie is. Om die reden doe ik mee aan de betoging.”. Kort na de start hebben de demonstranten gezamenlijk de naam van de Amerikaanse George Floyd uitgesproken. De demonstratie wordt gehouden vanwege het gewelddadige politieoptreden in Minneapolis vorige week, waarbij hij om het leven kwam. Terwijl de demonstranten omstreeks 18.00 uur vertrokken zongen ze Black Lives Matter.

Haren in brand gestoken

,,Eindelijk kunnen we ons ook in Zeeland laten horen”, zegt Baggasse. ,,Hier is het misschien nog wel belangrijker om van je te laten horen. Als je een kleurtje hebt val je op.” Baggasse heeft zelf te maken gehad met racisme. Toen ze achttien jaar geleden neerstreek in Axel, probeerden jongeren haar haren in brand te steken toen ze op de bus stond te wachten. ,,Dat is ook Nederland.”



De dames zijn blij dat alle culturen op de bijeenkomst zijn afgekomen. ,,Dat is toch fantastisch. Van Afrikaans tot Aziatisch, het is er allemaal. We moeten racisme samen breken.”