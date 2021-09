Duizend keer huiscontrole op quarantaineplicht na reis, 125 boetes uitgedeeld

Sinds 1 juni hebben boa’s duizend keer bij een woning of hotel gecontroleerd of een reiziger wel in quarantaine zat. Het leidde 125 keer tot een boete van 339 euro.

Dat blijkt uit cijfers die deze site heeft opgevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid (VWS).

Reizigers die vanuit een zogenoemd ‘zeerhoogrisicogebied’ naar Nederland komen, moeten bij vertrek een quarantaineverklaring afgeven aan de luchtvaartmaatschappij of veerdienst. Daarin verklaren ze direct na aankomst in Nederland minimaal vijf dagen in quarantaine te gaan. Reizigers moeten daarbij ook een adres en hun telefoonnummer opgeven. Het gaat om Nederlanders en buitenlanders die hierheen reizen vanuit onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Indonesië en Zuid-Afrika.

20.000 telefoontjes

De quarantaineverklaringen belanden bij het ministerie van VWS, dat een belteam van de ANWB heeft ingehuurd voor telefonische controles. ,,Tot en met 15 augustus zijn zo’n 20.000 quarantaineverklaringen door het belteam verwerkt’’, stelt een woordvoerder van het ministerie. ,,Mensen reageren voor het overgrote deel positief op het gesprek en geven aan in quarantaine te zijn.”

Als het belteam iemand na meerdere pogingen niet aan de lijn krijgt of als ‘het vermoeden bestaat dat iemand de quarantaineplicht niet naleeft’ worden de gegevens per koerier doorgestuurd naar de gemeente waar de reiziger in quarantaine zou moeten zitten. Die gemeente kan dan een toezichthouder, doorgaans een boa, langs sturen bij het opgegeven quarantaineadres. Dat is, volgens het ministerie, tussen 1 juni en 15 augustus zo’n duizend keer gebeurd.

Quote Bij grofweg de helft van de controles is iemand niet thuis of klopt er iets anders niet Ruud Kuin, BOA Bond

125 boetes

Als de boa’s iemand niet thuis treffen of als de deur niet wordt opengedaan en de telefoon niet wordt opgenomen, kan dat na twee vergeefse bezoeken tot een boete leiden. ,,Er zijn 125 sancties opgelegd’’, aldus het ministerie. Die boete is standaard 339 euro. Als de gemeente vermoedt dat de reiziger zich ook na de boete niet aan de quarantaine gaat houden, kan de burgemeester een dwangsom opleggen.

,,Het doel van het systeem is niet om zo veel mogelijk te beboeten, maar om zo veel mogelijk naleving van de quarantaine te bewerkstelligen”, stelt het ministerie. ,,Gelukkig is het opleggen van een boete heel vaak niet nodig en blijken reizigers in het overgrote deel van de gevallen in quarantaine op het opgegeven adres.”

Ruud Kuin, woordvoerder van de Nederlandse BOA Bond, hoort iets anders van zijn leden. ,,In bijvoorbeeld Amsterdam komen er zo’n tien meldingen per dag binnen die gecontroleerd moeten worden. Bij grofweg de helft van die controles is iemand niet thuis of klopt er iets anders niet.”

Volgens de boa’s gaat het vaak al mis bij de quarantaineverklaringen: ingevulde adressen of telefoonnummers kloppen niet. ,,Dat lijkt soms ook expres gedaan. Dan staat er bijvoorbeeld huisnummer 33h ingevuld, maar dan gaat de straat maar tot 33c. Soms kennen ze op een adres de persoon om wie het gaat helemaal niet.” Ook als een reiziger een hotel als adres invult, is het boa-bezoek nogal eens tevergeefs. ,,Collega’s zeggen: ik doe mijn werk en controle is belangrijk, maar hier vraag ik me weleens bij af wat we nu precies aan het doen zijn.”

