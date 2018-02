Duizend jaar oude sleutel gevonden in Uden

Hanneke van Alphen is al twintig jaar actief als amateurarcheoloog, en was betrokken bij de vondst. De sleutel is dankzij haar nu in het museum te bewonderen. ,,De man die de sleutel vond, wilde hem eerst verkopen. Hij had goed door hoe kostbaar de sleutel is”, vertelt ze. ,,Gelukkig heb ik hem na veel gesteggel in bezit gekregen, en is hij nu waar hij hoort te zijn.”



Het object is vlakbij een eerdere ontdekking gevonden. In 2014 wilde de gemeente nieuwe huizen bouwen aan de Schepersweg in Uden, toen er eerst een archeologische opgraving werd gedaan. ,,Er werd een grafveld uit de periode 500 tot 750 na christus gevonden. Het ging om 29 graven van een Merovingische familie (een dynastie van Frankische koningen)”, vertelt Van Aerts. ,,Later werd op de hoek van het veld de sleutel aangetroffen.”



Sleutels in dezelfde stijl werden tot nu toe vooral in Frankrijk gevonden. ,,Dat werpt veel interessante vragen op, bijvoorbeeld over handelsstromen”, zegt Van Alphen.