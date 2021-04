Duizend demonstranten lopen mars door Baarn: ‘Denk je echt dat straks de mondkapjes weer af mogen?’

Vermist kalfje van huilende koe is gevonden: conducteur zet trein stil om dier te vangen

8 april Het Lakenvelder kalfje dat dinsdagmiddag bij een boerderij in Hulshorst ontsnapte en sindsdien vermist was, is donderdagavond gevangen. Een conducteur zette de trein naar Zwolle stil en vloog het dier om de nek. Na een dagenlange zoektocht met drones en politie kwam er zo toch een goed einde aan het avontuur.