Duiven heeft het grootste kleine kerstdorp van Europa: ‘Nederland is een échte kersttrendsetter’

Update ‘Omt­zigt-bedreiger’ Danny V. vrijgespro­ken van bedreigen Hugo de Jonge: ‘Ze zaten te dollen’

6 oktober Limburger Danny V. is vandaag vrijgesproken van het bedreigen van minister Hugo de Jonge. De man die héél even ‘beroemd’ werd in Nederland als degene die zei dat hij ‘kankermongool Pieter Omtzigt ging doodslaan', stond vandaag in Maastricht opnieuw terecht, maar nu voor het met de dood bedreigen van De Jonge. Dat zou hij hebben gedaan op een filmpje dat op social media belandde. Maar de rechter sprak hem vrij omdat hij niet zou hebben geweten dat hij werd gefilmd.