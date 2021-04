Duitsland: Nederland is hoogrisicogebied, negatieve coronatest nodig bij grens

Grenscontroles

Er komen, voor zover bekend, geen strenge grenscontroles. Voor mensen die in het grensgebied werken of studeren gelden aangepaste regels, zij hoeven niet elke dag een test te kunnen overleggen.

Premier Rutte en zijn collega Laschet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen riepen vorige week al op om met Pasen niet de grens over te gaan als daar geen strikte noodzaak voor is: “Wat u in het buurland moet regelen, mag u doen. Maar voor de rest willen wij u met klem verzoeken: blijf thuis. Ga niet op vakantie en ga er ook niet op uit in het buurland.”

Outlet Roermond

Het winkelcentrum is op feestdagen ook populair bij de oosterburen, maar die hebben net wat andere coronamaatregelen voor winkelen dan Nederland. In Nederland geldt winkelen op afspraak. Daarvoor moet je minstens vier uur van tevoren een afspraak gemaakt hebben en geldt een maximumaantal bezoekers, afhankelijk van de grootte van de winkel. In Duitsland kun je ter plekke reserveren, aldus het outletcentrum. Ook vragen sommige Duitsers of ze ook mogen komen winkelen als ze een sneltest met een negatief coronaresultaat kunnen laten zien, maar dat mag ook niet in Nederland.