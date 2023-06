Duits stel opgesloten na romantische strandwandeling: met kettingzaag bevrijd

Vermiste Frans (71) compleet van slag door ernstige ziekte zwager: ‘Hij had al bloemen gekocht, met een kaartje ‘gecondo­leerd’ eraan’

De verstandelijk beperkte Frans Udink (71) uit Velp is sinds een week vermist. Waarschijnlijk is hij in de trein richting Oberhausen gestapt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Zijn broer Bennie vreest het ergste.