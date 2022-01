Duikrobot vindt Audi TT met daarin lichaam van vermiste Nijmeegse (59) in Waalhaven

Hulpdiensten hebben de auto van de bodem van de Waalhaven in Nijmegen opgetakeld. Die auto werd gevonden na een zoektocht van uren door een duikrobot. Politieonderzoek later op de avond heeft uitgewezen dat het de Audi TT is van de vermiste vrouw.



De auto is op de kant getild en daarna compleet met stoffelijk overschot naar het forensisch instituut van de politie in Elst gebracht voor nader onderzoek. Daar is door experts vastgesteld dat er geen sprake is geweest van een misdrijf. Dat heeft de politie inmiddels ook laten weten via de sociale media.



In een Twitterbericht bedankt de politie de mensen die hebben uitgekeken naar de vermiste vrouw. Het bericht van haar vermissing is duizenden malen gedeeld.