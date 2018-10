Druppel bloed van dode man leidde tot doorbraak in moordzaak Arthur (11)

Een onwaarschijnlijke ontknoping. Rechercheur Rob Boon, die jarenlang had gespeurd naar de moordenaar van Arthur Ghurahoo, heeft kippenvel op zijn armen als in 2005 een dna-match in de zaak verschijnt. Dat terwijl de zaak al jaren muurvast zat.



Het lichaam van de Utrechtse jongen Arthur Ghurahoo wordt zondag 4 mei 1986 gevonden in een greppel bij Fort Vechten. Hij blijkt seksueel misbruikt en gewurgd. Een zaak die geen Utrechtse politieman of –vrouw onberoerd laat. Twee jaar lang speurt de politie tevergeefs naar de moordenaar.



Elke keer als ze door de wijk van Arthur rijden, denken rechercheurs aan het jongetje. Toch belandt het onderzoek jaren op de plank, tot het eerste coldcase-team zich op de zaak stort. Dat team schakelt in 2005 een gedragsdeskundige in, die zegt dat de dader door angst of schuldgevoel mogelijk een einde aan zijn leven kan maken.



Arthur Ghurahoo.

Druppel op spoor

De politie is vanaf dat moment scherp op elke zelfmoord, ook als in augustus 2005 de 54-jarige Joop Lith zich voor de trein werpt. Jarenlang stond Lith bekend als een voorbeeldige schooldirecteur in Zundert, die zich bovendien inspande als voetbaltrainer. Tot er in 2005 klachten komen van jeugdleden van de voetbalclub aan wie hij seksueel getinte berichten heeft gestuurd.



Op de eerste dag dat Lith uit voorarrest vrijkomt, springt hij voor de trein. Zijn lichaam is al gecremeerd als de politie met een verzoek komt om zijn dna te vergelijken met genetisch materiaal uit een spermaspoor dat op het lichaam van Arthur Ghurahoo is aangetroffen. Toch lukt het om dna veilig te stellen, uit een druppel bloed op een biels onder het spoor.



Het eurekamoment is daar als er een 100 procent match is. Bovendien blijkt Liths dna overeen te komen met bewaarde sporen van de verkrachting van een jongetje in 1983. Vermoedelijk is daarmee de dader gevonden die in de jaren tachtig in Utrecht verschillende jongens met een smoesje weglokte en onder bedreiging van een zakmes verkrachtte.

Discussie

Sinds de doorbraak in de moordzaak van Arthur Ghurahoo pleit de politie voor standaard afname van dna bij zelfmoordplegers. Dat leidt tot een jarenlange discussie. Zo noemt toenmalig justitieminister Hirsch Ballin in 2008 stelselmatige dna-afname ‘disproportioneel’. Ook zijn latere opvolger Ivo Opstelten denkt er zo over.



Afname van dna bij overleden personen wordt daarom per geval gewogen. De door het Openbaar Ministerie goedgekeurde landelijke richtlijn maakt het makkelijker voor de politie om dit middel in te zetten.



Voor de nabestaanden van Arthur Ghurahoo betekent de dna-match dat ze na bijna twintig jaar een streep onder de zaak kunnen zetten. Broer Julien zegt in 2005: ,,Dat hij zelfmoord heeft gepleegd, is een passende oplossing. We hadden hem niets meer te vragen.’’