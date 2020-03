Drukte in supermarkten na persconferentie: ‘Klanten nemen soms complete dozen melk mee’

De Nederlandse supermarkten bevestigen dat het vandaag drukker is dan normaal. ,,Het kan inderdaad voorkomen dat bij sommige filialen de schappen leeg zijn”, zegt een woordvoerder van Albert Heijn. ,,Maar dat is slechts tijdelijk. Met de aanvoer van producten is niets mis. Voedsel en hygienë-artikelen kunnen gewoon worden aangevuld. Morgenvroeg lijkt het alsof er niets aan de hand was.”

Stormloop

Volgens een woordvoerder van Jumbo was er vandaag vooral een stormloop op hygiëneproducten. ,,Wij hebben inderdaad een flinke stijging in de verkopen geconstateerd. Zeep, paracetamol, schoonmaakdoekjes, er was allemaal veel vraag naar. Op die producten hebben we daarom een quotum gezet. Iedere klant mag maximaal twee stuks afrekenen. Op die manier willen we het behapbaar en fatsoenlijk voor iedereen houden.”

De brancheorganisatie van supermarkten CBL bevestigt dat er geen problemen zijn met de aanvoer van producten en doet een vriendelijke doch dringende oproep aan klanten om ‘normaal en rustig boodschappen te doen’. ,,Ik snap dat die persconferentie wat met mensen doet, maar er is echt geen reden tot zorg”, verzekert een woordvoerder. ,,Het gaat hartstikke goed met de bevoorrading en de logistieke werkzaamheden. Vrees voor lege schappen is echt niet nodig.”

Ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam vraagt alle consumenten het hoofd koel te houden: ,,Ga niet enorm hamsteren. Daar is geen enkele reden voor. Ik heb mij er in overleg met het kabinet van vergewist dat er voldoende voorraden zijn in de Nederlandse distributiecentra.’’

Overbelast

De stormloop tekent zich overigens niet alleen in de winkels af. De online app van Albert Heijn is overbelast en ligt eruit. De supermarkt laat weten dat het vanavond ’druk is met online bestellen’. ,,We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen.”

De site van Jumbo kampt eveneens met problemen. ,,Het is momenteel inderdaad erg druk. Daardoor is de site wat langzamer dan normaal. Sorry voor het ongemak.”

Geen Italiaanse toestanden

Uit Italië kwamen de laatste dagen al berichten over lege schappen als gevolg van de virusuitbraak. CBL-directeur Marc Jansen zei anderhalve week geleden dat hier geen sprake was van ‘Italiaanse toestanden’. Daarmee bedoelt hij dat er in Nederland geen gebieden of dorpen zijn afgesloten door de overheid. Als het Nederlandse beleid ten aanzien van het coronavirus zo blijft, voorziet de CBL-directeur geen bevoorradingsproblemen voor de supers.

Supermarkten hebben hun personeel inmiddels geïnformeerd over hoe om te gaan met het virus, zegt Jansen. Maar van veel extra maatregelen is (nog) geen sprake. Eigenlijk komt het vooral neer op algemene hygiënemaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het regelmatig wassen van de handen en hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.

Niet met contant

De supermarkten vragen hun klanten overigens om met pin te betalen. Door betalen met contant geld te voorkomen, lopen kassamedewerkers minder risico om met het virus besmet te raken. Als kassamedewerkers geld aannemen van klanten, raken ze elkaar vaak aan en dan is er een grotere kans dat ze het virus oplopen.

Als klanten toch per se met contant geld willen betalen, dan vragen de supermarkten om het geld op de kassa neer te leggen. Volgens het CBL past de maatregel bij de oproep om zo min mogelijk handen te schudden.