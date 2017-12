Drukte bij dataherstellers door bitcoinprijs

Wie bitcoins wil kopen of verkopen, heeft daar een 'wallet' voor nodig, vergelijkbaar met een bankrekening. Die wallet kan online staan, maar ook offline, op een afgeschermde harde schijf. Aan een wallet is een lange persoonlijke code van letters en cijfers gekoppeld, de private key . Die sleutel bevestigt dat de gebruiker echt is wie hij of zij zegt te zijn. Als de harde schijf het niet doet, bestaat het risico dat de bitcoins daarop onbereikbaar en dus onbruikbaar worden. Een van de bedrijven die steeds meer hulpverzoeken krijgen, is Data Recovery Nederland (DRN) uit Uden. Dat kreeg dit jaar 25 herstelopdrachten. In 18 gevallen lukte het om de bitcoins terug te halen. Bij elkaar ging het om 150 bitcoins. Bij de huidige koers zijn die ongeveer 2,3 miljoen dollar waard. Eén klant kon toch nog bij 115 bitcoins (1,8 miljoen euro).

3 miljoen euro

Maar er zijn ook gevallen waar de harde schijf te zwaar beschadigd was om te herstellen. Die bitcoins zijn dus voorgoed weg. Eén klant van DRN verloor 200 bitcoins, oftewel 3 miljoen euro. ,,Die zaak hebben we niet snel losgelaten, we zijn er een maand mee bezig geweest. We dachten: dit moet terug. Maar het lukte niet'', aldus Michel Elijzen van het herstelbedrijf.



Hersteller Attingo uit Nieuw-Vennep krijgt naar eigen zeggen 'één à twee keer per week' de vraag om een harde schijf te herstellen vanwege achtergebleven bitcoins. Digirec uit Almelo zegt: ,,In het verleden had je dat niet. Als je toen bitcoins kwijt was, dacht je, ach, voor die paar bitcoins is het de moeite niet. Maar hoe meer de bitcoin waard is, hoe meer mensen er voor overhebben om ze terug te krijgen.''



Recoverybedrijf Stellar (Utrecht) krijgt ongeveer twee keer per dag een verzoek om een harde schijf te herstellen vanwege bitcoins, iets wat in het begin van het jaar nog helemaal niet gebeurde. ,,Herstel kost geld. Als de bitcoin in waarde stijgt, gaan mensen de afweging maken dat de kosten opwegen tegen de baten'', zegt directeur Kees Jan Meerman.