Drukte bij ArenA en centrum Amsterdam rond kampioenschap Ajax

Afgelopen tijd vonden er pilots plaats waarbij publiek aanwezig was in de voetbalstadions. Maar het kabinet heeft vorige week een streep gezet door deze experimenten. Daardoor werd de wedstrijd tussen Ajax en FC Emmen in een lege ArenA gespeeld. Dit tot teleurstelling van de supportersvereniging. ,,Als we 7500 geteste mensen hadden kunnen toelaten in het stadion was dat een betere oplossing geweest”, zei directeur Fabian Nagtzaam eerder al. Nu is het volgens Nagtzaam moeilijk in te schatten wat er gaat gebeuren. Hij roept iedereen op zich aan de maatregelen te houden. ,,Eén ding staat bij ons voorop: iedere fan is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. En als fans besluiten iets te gaan doen, hoop ik van ganser harte dat ze alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in acht nemen.”