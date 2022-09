Drukste ochtendspits van het jaar, ook drukke avondspits verwacht vanwege zware buien

code geelHet was dinsdagochtend erg druk op de weg. De ANWB spreekt van de drukste ochtendspits van het jaar. Dat komt door het herfstweer, veel ongelukken en ook omdat er erg veel automobilisten onderweg zijn. Ook vanavond en morgen worden drukke spitsen verwacht vanwege overvloedige regenbuien in het zuidwesten, waarvoor het KNMI code geel heeft afgeroepen.

De ANWB telde rond 08.30 uur 925 kilometer file. Deze verkeersdienst telt ook de files op de N-wegen mee. Die namen daarna geleidelijk af. Rond 10.00 uur stond er in totaal nog ongeveer 200 kilometer file.

Rijkswaterstaat telde dinsdagochtend op het hoogtepunt overigens 558 kilometer file (op alleen de rijkswegen). Op donderdag 7 april, de vorige drukste ochtendspits, telde Rijkswaterstaat 447 kilometer file op de rijkswegen. De ANWB kwam die dag op 887 kilometer file.

Ook drukke avondspits

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat zei dat de avondspits mogelijk ook druk wordt. ,,Iedereen die vanochtend in de auto is gestapt, moet later ook weer naar huis. Of we veel files krijgen hangt er onder meer van af in hoeverre de mensen gespreid naar huis gaan.”

Het KNMI heeft in ieder geval voor dinsdag en woensdag de waarschuwing code geel afgegeven voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Het verkeer moet rekening houden met overvloedige neerslag. In het zuidwesten komen geregeld zware buien voor en is kans op wateroverlast.

Het komende etmaal kan volgens het KNMI plaatselijk meer dan 50 millimeter regen vallen. Pas woensdagavond nemen de buien in aantal en intensiteit af. Daar gaat ook het verkeer last van hebben, waarschuwt het weerbureau.

Ook in de treinen was het in de ochtenduren druk. Reizigers berichtten over overvolle treinen en mensen die op stations werden achtergelaten. Een NS-woordvoerster legde uit dat de dienstregeling door personeelsgebrek is afgeschaald en dat het daardoor kan gebeuren dat reizigers niet direct met een trein meekunnen, maar op een volgende moeten wachten.

