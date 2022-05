Drukste avondspits van het jaar: bijna 1000 kilometer file, vooral in het zuiden vertraging

Brabant

In Brabant is het vooral druk op de A2 bij Eindhoven, op de A58 tussen Tilburg en Breda en op de A59 van en naar Den Bosch. Ook op de A2 richting Den Bosch staat een lange file. Een kapotte auto bij knooppunt Deil zorgt daar voor nog meer vertraging.

Niet alleen in het zuiden van het land is het druk op de weg. Ook in het midden en oosten van het land is het ‘aansluiten’, aldus Rijkswaterstaat. ,,Zo kom je op de A12 in de file richting de Duitse grens.” Ook tussen Arnhem en de Duitse grens is er vertraging.