Drukke avondspits in Nederland: uur vertraging door kettingbotsing op A2

Tekening van beroemde kunstenaar gevonden op rommel­markt

12:28 Het Fries Museum in Leeuwarden heeft een tekening van de hand van Sir Lawrence Alma-Tadema gekocht van een jongeman uit Antwerpen, die het werk van de beroemde kunstenaar op een rommelmarkt in Brussel had gevonden. Hoeveel hij er op de markt voor heeft betaald is niet bekend, maar het Fries Museum heeft de tekening kunnen overnemen voor 1800 euro. Het heeft haar inmiddels gerestaureerd.