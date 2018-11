Drugsvaten Bodegraven opgeruimd

De brandweer deed vannacht onderzoek naar een groot aantal blauwe vaten dat is aangetroffen in Bodegraven. Ook de politie was aanwezig. Mogelijk gaat het om drugsafval.

De vaten aan de Warmoeskade in zijn opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Ook een deel van de grond wordt afgegraven. ,,Het gaat om twintig vaten van 25 en 100 liter, waar een zure vloeistof in heeft gezeten die kenmerkend is voor het produceren van drugs”, vertelt officier in dienst Louis van Wijk van bevolkingszorg van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Om welke drugssoort het gaat, is nog niet duidelijk.

,,Ja, ik maak me zorgen”, stelt Van Wijk. ,,Je ziet steeds vaker dit soort drugsafvaldumpingen in de regio. Een half jaar geleden in Benthuizen, vorig jaar is er een drugslab in Driebruggen opgerold en net is er drugsafval gevonden in Boskoop.”