‘Drugshandel per post bezorgt Nederland slecht imago in het buitenland’

Statistie­ken laten zien: ‘Aan het eind van deze eeuw heeft Nederland een mediter­raans klimaat’

29 juni Het zomerse weer dat we de afgelopen weken hebben gehad in ons land is in de toekomst normaal. De statistieken van Weerplaza laten zien dat het hier steeds warmer zal worden. Als de trend doorzet, hebben we aan het einde van deze eeuw een mediterraans klimaat, verwacht het weerbureau.