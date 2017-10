Drugsgebruik cliënten Avonturijn ergernis nummer 1 in Den Dolder

Live TwitterNa de gebeurtenissen rondom de dood van Anne Faber is er onrust ontstaan bij de buurtbewoners van kliniek Altrecht. Zij kunnen vandaag en morgen aanschuiven bij informatiebijeenkomsten, om te praten over hun veiligheid. Verslaggever Ivar Penris doet daarvan live verslag.

Medeleven, goede voornemens en gedeelde zorg over de angst die nu rond Altrecht heerst. Bewoners van Den Dolder werden vanavond niet veel wijzer op de informatieavond die in de Maria Christinakerk werd gehouden na de gewelddadige dood van Anne Faber.

De overheidsvertegenwoordigers leerden er wel van: het drugsgebruik rond de instellingen is een enorme ergernis onder veel bewoners.

Hoongelach en een cynisch applaus klinken op als directeur Floor van Dijk van Aventurijn tegen de ongeveer driehonderd bezoekers vertelt dat drugsgebruik in de forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder verboden is. Het dorp is al jaren gewend dat mensen onder invloed van drugs of drank door het dorp struinen. Het blijkt ergernis nummer 1 te zijn.

De zorgen rondom Altrecht en nog specifieker de forensische kliniek Aventurijn bereikten de afgelopen weken een kookpunt toen bleek dat ‘bewoner’ Michael P. waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de dood van Anne Faber.

Belangrijkste vraag blijft hoe het mogelijk is dat deze man, die in 2010 in Nijkerk twee meisjes op uiterst gewelddadige wijze verkrachtte, nu alweer vrij kon rondlopen in de omgeving van Den Dolder. Bewoners zijn wel wat ‘gekkies’ gewend, maar zo’n gevaarlijke maniak wil niemand in zijn omgeving hebben.

Daphne Daas uit het dorp, met een dochter van 13 jaar die ook regelmatig over het terrein van Altrecht fietst, spreekt haar zorgen uit tegen Carsten Herstel, directeur-generaal van het ministerie van veiligheid. Tijdens zijn inleidende praatje vertelt hij dat minister Stef Blok persoonlijk contact heeft met de familie en de vriend van Anne Faber, maar antwoord op de vraag van Daas heeft hij niet. Dat is aan de rechter. ,,Iedereen snapt toch dat dit niet kan?’’ probeert Daas nog.

Ze druipt ietwat teleurgesteld af na de middagsessie, waarin vertegenwoordigers van de gemeente Zeist, Altrecht, Aventurijn, het ministerie en de politie hun rol in dit grote menselijke drama hebben gespeeld. ,,Nee, erg nuttig was dit niet’’, zegt Daas. ,,Het lijkt er op dat ze ons met zo’n bijeenkomst een beetje stil proberen te krijgen, de boel een beetje willen sussen.’’

Zorgen wegnemen

Burgemeester Koos Janssen vertelt de bewoners dat er van alles gedaan zal worden om een dergelijke tragedie in de toekomst te voorkomen. Het wijkteam wordt versterkt en politie, justitie en de burgemeester gaan wekelijks met elkaar overleggen. ,,En daar gaan we mee door tot het niet meer nodig is’’, belooft Janssen. Tegelijkertijd beseft hij dat alertheid altijd nodig zal blijven. ,,We kunnen uw zorgen ook nooit helemaal wegnemen.’’

Na de inleidende praatjes gaan bewoners aan statafels in gesprek met de overheidsvertegenwoordigers. Ze willen spijkers met koppen slaan en zijn de sussende en begripvolle woorden achter die achter de microfoon werden uitgesproken, een beetje moe. Een bewoner wil van Janssen resultaat zien. ,,Kom nou eens over een jaar terug en zet in de tussentijd op papier wat u allemaal concreet gedaan hebt.’’ De man is bang dat het bij mooie woorden blijft.

De kloof tussen overheid en burgers wordt in de zaal ondertussen nog maar eens vergroot. Een bezoekster bijt zich vast in een vertegenwoordiger van het ministerie van veiligheid en eist antwoord op enkele prangende vragen. Hij verwijst haar naar www.rijksoverheid .nl. ,,Daar kunt u een contactformulier invullen.’’ De vrouw eist op hoge poten de naam en een email-adres van de man. Dat krijgt ze niet.

Begrip voor de bewoners is er volop. Roxanne Verminnen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Altrecht, vertelt dat er in de tien jaar dat zij er nu werkt, de helft van de 900 bedden inmiddels is verdwenen. ,,Daardoor staat er veel leeg en dat geeft niet bepaald een gevoel van veiligheid. Daar moeten we wat aan doen als we plannen voor woningbouw voor dit gebied maken.’’

Daar heeft het publiek weinig vertrouwen in. ,,Wie gaat daar nou nog wonen nadat dit gebeurd is?’’ vraagt iemand zich af.