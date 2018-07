Drugs oorzaak van problemen met minderjarige asielzoekers

Sommige asielzoekers gebruiken het kalmeringsmiddel op doktersvoorschrift, maar het is ook online makkelijk te krijgen. Het COA kan naar eigen zeggen weinig tegen de verslavingsproblematiek ondernemen. Het enige dat volgens het asielorgaan echt werkt is het uit elkaar halen van overlastgevers en hen spreiden over diverse asielcentra.



In een vorige maand gepubliceerd rapport van het Trimbos Instituut over het gebruik van verdovende middelen onder vluchtelingen staat dat er ‘vanuit de praktijk zorgen worden geuit over de groep amv'ers’. Bij verslavingsinstelling Jellinek is het gebruik van het spul onder minderjarige asielzoekers bekend, maar is het nog niet als groot probleem gesignaleerd.