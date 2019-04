Droogteproblemen dreigen al vroeg: ‘Er moet veel regen vallen’

Waterbeheerders nemen voorzorgsmaatregelen om de beschikbaarheid van zoetwater in de zomer zo groot mogelijk te houden. Dit jaar worden al vroeg droogteproblemen verwacht, omdat het jaar al droger dan ooit is begonnen en er in april ook een klein neerslagtekort is ontstaan.

Dat staat in de droogtemonitor die de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft uitgebracht. De LCW start met het regelmatig opstellen van droogtemonitoren als er sprake is van een dreigend watertekort of droogte.

In het oosten en zuiden van het land wordt het water in sloten en beken zo lang mogelijk vastgehouden, omdat de grondwaterstand daar nog steeds te laag is. Het Amsterdam-Rijnkanaal krijgt extra water uit de Waal om verzilting tegen te gaan. Rijkswaterstaat laat het peil van het IJsselmeer voorlopig wat hoger staan, zodat waterschappen zo nodig water uit het meer kunnen gebruiken.

Regen niet voldoende

,,Er is nu nog geen groot probleem", zegt woordvoerder Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. ,,Maar als het droog blijft, wordt dat anders.” Voor de komende dagen wordt regen voorspeld, maar dat zal vanzelfsprekend niet voldoende zijn om het neerslagtekort dat tijdens de extreem droge zomer van 2018 ontstond, te compenseren. ,,Daarvoor moet er echt een tijdlang veel regen vallen.”

Boeren ondervinden de gevolgen van de droogte aan den lijve, bevestigt een woordvoerder van de LTO. Agrariërs maken zich zorgen of er voldoende vocht in de bodem zit om gewassen te laten groeien.

Akkerbouwer Hans van Soest, afdelingsvoorzitter van LTO Woerden, vertelde gisteren dat de weilanden nu al vol droogtescheuren zitten. ,,Het moet nu wel gauw een week of twee gaan regenen. In mei gaan we maaien. Dan moet er natuurlijk wel wat te maaien zijn.”

Op één plek in Nederland geldt overigens al een gedeeltelijk beregeningsverbod: boeren ten zuiden van Son en Breugel (bij Eindhoven) mogen van waterschap De Dommel in april en mei hun grasland nog niet besproeien. Dat gebied is volledig afhankelijk van regenwater.

Er zijn nog geen problemen met de waterstand in de grote rivieren. De komende dagen wordt zowel in Nederland als in de buitenlandse stroomgebieden van de rivieren neerslag verwacht.

Afschakelplan

In België wordt gewerkt aan een ‘afschakelplan’ dat bepaalt wie voorrang krijgt op water bij grote droogte. Het is daarbij niet uitgesloten dat ook voor gezinnen de kraan dichtgaat. Dat schrijft De Standaard. Het plan moet volgende zomer klaar zijn.

Nederland kent al een soortgelijk document, bij ons heet dat de verdringingsreeks. Bij extreme droogte is de nationale veiligheid en het voorkomen van onomkeerbare schade het belangrijkst. Daarna zijn drinkwater en energievoorziening aan de beurt, gevolgd door economisch en recreatief gebruik van water.