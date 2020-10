Dringend advies om mondkapjes te dragen op middelbare scholen

Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten waarschijnlijk in de gangen en tijden de pauze een mondkapje gaan dragen. De koepel van scholen is daar voorstander van en heeft een advies uitgebracht aan het kabinet. Dat advies wordt later vanmiddag besproken. Daarna wordt een beslissing genomen.

De VO-raad - de vereniging van middelbare schoolbesturen - was tot voor kort tegenstander van verplichte mondkapjes, maar zei gisteren van mening te zijn veranderd. ,,We kunnen ons voorstellen dat dit landelijk wordt ingevoerd”, aldus een woordvoerder tegen NRC next. Ook scholierenvakbond LAKS is om. ,,Als mondkapjes ervoor kunnen zorgen dat scholen open kunnen blijven, zijn wij voor”, zegt voorzitter Nienke Luijckx.

Luijckx was vanmorgen aanwezig bij een gesprek met minister Slob: ,,Het is nog niet helemaal rond. Wordt het een advies, een dringend advies of een plicht? Dat moet nog worden afgestemd binnen het kabinet. Tijdens het gesprek vanochtend was er grote consensus bij de bonden en ook VO-raad dat er mondkapjes moeten komen. De minister gaat het verder afstemmen binnen het kabinet en er wordt juridisch gekeken naar wat wel en niet kan. In de loop van de dag komt daarover een bericht.”

Luijckx vervolgt: ,,We zijn wel blij dat het niet in de klassen zelf geldt, want dat vinden we nadelig voor de omgang in het lokaal. Daar blijven we ook op hameren. Maar als dit het offer is dat wij als scholieren moeten brengen, dan doen we dat. Als het bijdraagt aan de volksgezondheid dat we in de gangen of aula of waar grote mensenstromen zijn mondkapjes dragen.”

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs heeft aan NRC Next laten weten dat ze ‘in eerste plaats willen dat de scholen open blijven’.

Meerdere middelbare scholen voerden eerder al een mondkapjesplicht in. Zo moeten onder meer leerlingen en medewerkers op het Amsterdams Lyceum en het Mendel College in Haarlem mondkapjes dragen als ze door de gangen lopen. Als ze in de les zitten, mag het mondkapje af.

Tijdelijke sluiting

In radioprogramma Dit is de Dag pleitte Ginny Mooy, lid van het Redteam waarin experts zijn vertegenwoordigd, voor een tijdelijke sluiting van de middelbare scholen. Er zijn plekken waar wat clusters zijn uitgebroken. Zo sluit een school in Soest de hele bovenbouw tijdelijk en gaat een Amsterdamse school een week voor de herfstvakantie al over op online onderwijs. Ze hopen daarmee het virus weg te krijgen en na de vakantie weer te kunnen beginnen.

Volgens het Redteam hebben scholen extra tijd nodig om goede plannen te maken. Nu kampen ze met veel uitval van docenten en leerlingen die met verkoudheidsklachten thuiszitten.

Kinderarts Károly Illy, lid van het OMT, zegt tegen Dit is de Dag dat scholen maatregelen moeten treffen, zoals mondkapjes. Het OMT-lid vindt dat de leerlingen ook beter op de onderlinge afstand moeten letten. Het moet geen 'vrijheid blijheid’ zijn, zei hij.

Hoofdregel

Gisteren werd bekend dat het kabinet wil dat Nederlanders in het hele land vanaf nu een mondkapje gaan dragen in publieke binnenruimtes, zoals supermarkten, horeca, musea en stations. Het is een ‘dringend advies’.

Rutte liet gisteren weten dat de hoofdregel over het mondkapjesgebruik is: ‘Zet binnen een mond- en neusmasker op. In het café, restaurant, de winkel, een overheidsgebouw, parkeergarage, station. Als u gaat zitten, kunt u het afzetten.’

Volledig scherm Leerlingen van het Mendel College dragen een mondkapje op de eerste schooldag. © ANP

