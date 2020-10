Dringend advies of plicht: veel mondkapjes in schoolgangen

Het kabinet besloot vorige week een 'dringend advies’ uit te brengen voor het gebruik van mondkapjes op middelbare scholen. Leerlingen en docenten werd aangeraden om vanaf vandaag in de gangen, aula en tijdens praktijklessen gezichtsbescherming te dragen.



In veel steden en regio's, waaronder Breda, Rotterdam, Dordrecht en Zeeuws-Vlaanderen, gingen middelbare scholen al over op een plicht. In overleg met de medezeggenschapsraad kunnen ze dat doen. Met een plicht willen de scholen duidelijkheid bieden en voorkomen dat slechts de helft met een kapje rondloopt.



Maar er zijn ook scholen die het eerst proberen met een 'dringend advies'. ,,We willen het even aanzien. Op de twee scholen waar ik was, zag ik rust, brede medewerking en weinig weerstand bij een overgrote meerderheid van leerlingen en docenten", aldus Han Elbers, bestuurder van Alliantie VO in Nijmegen. De scholieren die geen kapje bij zich hadden, kregen er één van de school.