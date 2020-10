Dringend advies middelbare scholen: draag mondkapjes in gang en aula

Dat hebben de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven vandaag besloten, na overleg met het onderwijsveld. Als scholen de mondkapjes willen verplichten, kunnen ze dat in overleg met met de medezeggenschapsraad alsnog beslissen.

Op middelbare scholen moeten leerlingen alleen 1,5 meter afstand houden tot de docenten. De mondkapjes worden geadviseerd op plekken waar het lastig is die afstand te bewaren, zoals tijdens de pauzes, op de gangen en bij praktijklessen. In de klas mogen de kapjes weer af.

Voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) moeten scholen en de medezeggenschapsraden gezamenlijk bepalen welke leerlingen een mondkapje kunnen dragen. Volgens de onderwijsministers is het ‘niet realistisch’ dat alle leerlingen met een zorgbehoefte een kapje kunnen dragen. Soms zijn ze bijvoorbeeld sterk afhankelijk van hun gezichtsuitdrukking.

De onderwijsministers benadrukken dat het advies ‘een aanvulling is op de basisregels en geen vervanging daarvan’.

Oplopende besmettingen

Het advies hing al de hele dag in de lucht. Vanochtend was er een overleg tussen de ministers en onderwijspartijen. De VO-raad was eerder tegenstander van mondkapjes, maar is van mening veranderd. De middelbare scholen zien het aantal coronabesmettingen onder leerlingen en docenten oplopen en willen er alles aan doen om open te kunnen blijven. Omdat steeds meer scholen zelf al een mondkapjesplicht invoeren, wilde de VO-raad een landelijk advies.

Ook scholierencomité LAKS snapt de overwegingen. ,,We zijn wel blij dat het niet in de klassen zelf geldt, want dat vinden we nadelig voor de omgang in het lokaal. Daar blijven we ook op hameren. Maar als dit het offer is dat wij als scholieren moeten brengen, dan doen we dat”, reageert voorzitter Nienke Luijckx.

Luister hier naar de AD Nieuws Update:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De AD Nieuws Update verschijnt elke werkdag op Spotify en Apple Podcasts.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Tijdelijke sluiting

In radioprogramma Dit is de Dag pleitte Ginny Mooy, lid van het RedTeam waarin experts zijn vertegenwoordigd, voor een tijdelijke sluiting van de middelbare scholen. Er zijn plekken waar sprake is van clusters van besmettingen. Zo sluit een school in Soest de hele bovenbouw tijdelijk en gaat een Amsterdamse school een week voor de herfstvakantie al over op online onderwijs. Ze hopen daarmee het virus weg te krijgen en na de vakantie weer ‘schoon’ te kunnen beginnen.

Volgens het RedTeam hebben scholen extra tijd nodig om goede plannen te maken. Nu kampen ze met veel uitval van docenten en leerlingen die met verkoudheidsklachten thuiszitten.

Kinderarts Károly Illy, lid van het OMT, zegt tegen Dit is de Dag dat scholen maatregelen moeten treffen, zoals mondkapjes. Het OMT-lid vindt dat de leerlingen ook beter op de onderlinge afstand moeten letten. Het moet geen 'vrijheid blijheid’ zijn, zei hij.

Volledig scherm Leerlingen van het Mendel College in Haarlem dragen een mondkapje op de eerste schooldag. © ANP

Hoofdregel

Gisteren werd bekend dat het kabinet wil dat Nederlanders in het hele land vanaf nu een mondkapje gaan dragen in publieke binnenruimtes, zoals supermarkten, horeca, musea en stations. Het is een ‘dringend advies’. Voor contactberoepen geldt wel dat zowel klant als bijvoorbeeld de kapper of nagelstylist een mondkapje moeten dragen.

Rutte liet gisteren weten dat de hoofdregel over het mondkapjesgebruik is: ,,Zet binnen een mond- en neusmasker op. In het café, restaurant, de winkel, een overheidsgebouw, parkeergarage, station. Als u gaat zitten, kunt u het afzetten.”

Bekijk onze video's over het coronavirus in onderstaande playlist:

Volledig scherm Leerlingen van het Mendel College dragen een mondkapje op de eerste schooldag. © ANP

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.