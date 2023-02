Drieling geboren: 'We hebben al een dochter van 20 en een zoon van 11'

De drieling en moeder Nuray maken het goed. Ze schrok wel even toen ze erachter kwam dat ze in verwachting bleek te zijn. ,,We hebben al een dochter van 20 en een zoon van 11, dus toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, waren mijn man en ik echt wel even in shock’’, vertelt ze op social media. Helemaal toen ze hoorde dat er meerdere hartjes klopten in haar buik.,,Toen het ook nog eens een drieling bleek te zijn, konden we het helemaal niet geloven. We twijfelden zelfs of de verloskundige het wel goed had gezien. Maar het was echt zo: er waren drie kindjes te zien op de monitor.’’