Driekwart Nederlanders: landgenoten, ga niet op wintersport

Dat blijkt uit een opiniepeiling die bureau Markteffect vorige week hield in opdracht van deze site. Premier Rutte riep begin deze maand op om zeker tot half januari niet naar het buitenland op vakantie te gaan. Maar verschillende skigebieden in Oostenrijk en Zwitserland zijn van plan begin december alsnog open te gaan. Gisteren zei reisorganisator TUI tegen deze site ook dat er onder Nederlanders ‘veel animo’ is voor wintersport. ,,We verwachten veel last minute boekingen als de pistes open gaan”, zei een woordvoerder.

Maar uit de enquête blijkt dat 71 procent van de Nederlanders het eens is met de stelling dat het ‘onverantwoord is als mensen deze winter naar het buitenland gaan’. Een verklaring voor dit hoge percentage is mogelijk dat veel Nederlanders de zomervakantie zien als een belangrijke oorzaak van de tweede coronagolf die in september begon. Op de vraag ‘wie is er medeverantwoordelijk voor de tweede golf?’ wijst 61 procent van de ondervraagden onder meer naar vakantiegangers die in die zomermaanden naar het buitenland zijn geweest.

Versoepelen

Het kabinet moet de komende anderhalve week een knoop doorhakken over het versoepelen van de coronamaatregelen tijdens de kerstdagen. Omdat de besmettingscijfers al een week of twee niet verder dalen, liggen versoepelingen niet voor de hand.

Uit de enquête blijkt dat 50 procent van de ondervraagden vindt dat het kabinet en het RIVM zelfs te weinig doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Slechts 8 procent vindt dat er te veel maatregelen zijn genomen.

Opvallend is ook dat 75 procent van de ondervraagden stelt zich te ergeren aan de losse omgang van anderen met de coronaregels. De Nederlander geeft zichzelf daarbij een beter cijfer: 87 procent zegt zich goed tot zeer goed aan de coronamaatregelen te houden. Dat percentage is iets hoger dan in augustus.

