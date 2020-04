Drie zorgverleners over hun job tijdens corona: ‘Thuis voel ik me wel eenzaam’

Danique van Nieuwenhuizen (27), ic-verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis: ,,Thuis voel ik me soms eenzaam.”

,,Op dagen dat ik vrij ben, probeer ik even helemaal geen coronanieuws te volgen en ga ik naar buiten, uitwaaien”, zegt Danique van Nieuwenhuizen. Als ic-verpleegkundige, met specialisme mechanische beademing, staat ze vijf dagen per week in de frontlinie. Met een kleine honderd collega’s zorgt ze voor twintig coronapatiënten. De dagen en nachten zijn intensief, vertelt ze. ,,Als je de corona-unit opkomt, moet je eerst beschermende kleding aan. Even de afdeling aflopen gaat niet. Aan het eind van de dag is er altijd een briefing met artsen en het team.”



Ook mentaal is het werk op de intensieve zorg belastend. ,,Zeker de eerste weken. Toen arriveerden veel benauwde patiënten met zuurstofkapje op de ic, die erg angstig waren. Voordat we ze in slaap brachten, mochten ze telefonisch afscheid nemen van familie. Heel emotioneel.” I

nmiddels heeft het Jeroen Bosch zaken anders ingericht. Zo is er een intubatiestraat waar nieuwe ic-patiënten aan de beademing worden gelegd. ,,Een naar woord, maar het scheelt ons veel psychische belasting.”