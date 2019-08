Drie weken was ik meester Erik: ‘Lieve God, ontferm u over mij’

‘Bent u nog maagd?’ wil Adam weten. Het is het laatste uur van mijn eerste dag als leraar op een vmbo-school in het midden van het land. 4A, examenklas vmbo-tl. De scholen in de provincie Utrecht zijn al weer een week aan de gang, maar vanwege een reeds lang geplande vakantie vond mijn nieuwe werkgever het geen bezwaar als ik pas in week twee zou beginnen. Docenten Nederlands liggen nu eenmaal niet voor het oprapen. Het voorrecht van de beginnende docent, zo hoor ik naderhand in de lerarenkamer; zoiets kun je je maar één keer in je docentenloopbaan permitteren. Alleen bij de komst van nageslacht of het overlijden van een dierbare is het geoorloofd om vrij te nemen buiten de stalen kaders van schoolvakanties.