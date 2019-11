Drie verdachten ‘aanslag’ op Kick Out Zwarte Piet weer vrij, verbijstering over geweld groot

politieke reactiesDrie van de vijf verdachten die zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging bij een bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag zijn vandaag vrijgelaten. Twee mannen van 25 en 22 jaar zitten nog vast. Ministers, politici, de gemeente en frontman Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) hebben hun afschuw uitgesproken over de vernielingen. ,,Ik heb hier echt geen woorden voor wat er is gebeurd.”

Quote We hebben in Nederland een vrije debatcul­tuur en vrijheid van meningsui­ting. Dat ga je niet proberen te beïnvloeden met geweld of gewelddadi­ge acties Minister Grapperhaus De bijeenkomst in een pand in de Beatrijsstraat in Den Haag werd gisteravond plots met flink wat geweld verstoord, ook zijn er vernielingen aangericht. Vijf mannen (tussen de 13 en 37 jaar) zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting. Er zijn ramen ingegooid en er zijn auto’s op de binnenplaats beschadigd. Binnen waren ongeveer zeventig mensen bijeen.



De drie die nu weer zijn vrijgekomen blijven wel verdachte in de zaak. Het onderzoek gaat nog door en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Alle verdachten komen uit Den Haag.



Vanuit diverse hoeken wordt met grote verontwaardiging op de gewelddadigheden gereageerd. ,,We hebben in Nederland een vrije debatcultuur en vrijheid van meningsuiting. Dat ga je niet proberen te beïnvloeden met geweld of gewelddadige acties”, meldt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in een reactie. De gemeente Den Haag schaart zich achter die woorden. ,,Wij keuren geweld altijd af,’’ aldus een woordvoerder.

Afschuwelijk

Volledig scherm Vier mensen zijn gisteren aangehouden voor verstoring van een bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in een pand in de Beatrijsstraat in Den Haag © Regio15 De Beatrijsstraat werd na de bestorming door de politie direct met lint afgezet. In de buurt van het Zuiderpark waren veel agenten op de been. Voor de deur stonden veel politiewagens en busjes van de Mobiele Eenheid (ME) en er werd een politiehelikopter ingezet. De Haagse partij Nida vindt het afschuwelijk wat de relschoppers met hun gedrag veroorzaakt hebben.



,,Een vreedzame bijeenkomst van KOZP is aangevallen door een grote groep extremisten met knuppels en zwaar knalvuurwerk. Auto’s zijn kort en klein geslagen. Ramen zijn ingegooid, terwijl mensen binnen vlak achter die ramen zaten. Dit was in feite gewoon een aanslag en poging doodslag’, aldus Cemil Yilmaz van de partij. De stad dient volgens Nida excuses te maken aan al die mensen die slachtoffer zijn geworden.

Adres

Ook de Haasgse 'behangkoning' John van Zweden krijgt er van langs op sociale media. In een inmiddels verwijderde tweet noemde hij het adres van de bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet, dat eigenlijk geheim had moeten blijven. Verder schreef hij dat hij verwachtte dat er ‘ook nog wat voorstanders heen gaan’.

Hoewel er op sociale media opgeroepen wordt om Van Zweden te vervolgen voor opruiing, zal dat volgens hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Radboud Universiteit, Henny Sackers weinig kansrijk zijn, omdat opruiing moeilijk aan te tonen is in de rechtszaal.

‘Geen woorden voor’

Quote Dit is de omgekeerde wereld. Wij accepteren racisme niet. Niet vandaag, niet morgen en never nooit Jerry Afriyie, Voorman Kick Out Zwarte Piet Met minstens zo veel emotie reageert Jerry Afriyie, voorman van Kick Out Zwarte Piet en al jaren het gezicht van de strijd voor de afschaffing van Zwarte Piet. ,,Ik heb echt geen woorden voor wat er is gebeurd’, laat hij weten in een bericht op Facebook. ‘Dit gaat niet meer om een kinderfeest, maar toont precies het racisme dat wij aankaarten.’



Afriyie schrijft verder: ‘Dit is de omgekeerde wereld. Wij accepteren racisme niet. Niet vandaag, niet morgen en never nooit. Niet zo lang wij leven en in goede gezondheid verkeren zullen wij institutioneel racisme, discriminatie en uitsluiten toestaan. De daders van deze laffe actie brengen ons alleen maar dichter bij ons doel: een doel dat gegarandeerd bij zal dragen aan een Nederland waar we rekening houden met elkaar, ongeacht geslacht, ras of etnische afkomst, religie, handicap. Een Nederland dat massaal opstaat tegen mensenrechtenschending. Want dat is wat ons vanavond is overkomen, ons recht op vergadering is geschaad.’

Averechts

Volgens Afriyie is de politiek nu aan zet: ‘Doe fakking iets met je we zijn neutraal. “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor”.’ Als het aan Hanneke van der Werf, fractievoorzitter van D66, ligt komt de politiek inderdaad in actie. ,,Mensen op deze manier bedreigen, kan echt niet. Ik vraag me wel af: dit soort verzet, is dit representatief voor hoe de bevolking erover denkt? Ik hoor overal om me heen, van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet: ‘kunnen we de discussie niet normaal doen?’”

Van der Werf denkt dat de pro-zwarte Pietactivisten die gisteren ruiten ingooiden, met vuurwerk smeten en auto’s vernielden weinig sympathie oogsten. Het werkt volgens haar juist averechts. ,,Ik denk niet dat het aantal voorstanders van zwarte Piet hiermee groeit. Ik denk dat je jezelf in de voet schiet, door je zo te manifesteren.’’

‘Te bizar voor woorden’

De PvdA keurt eveneens het geweld van gisteravond af. ,,Wat er gebeurd is, veroordelen we ten zeerste. Geweld is nooit een oplossing. Deze aanval is te bizar voor woorden. We hopen dat de daders gepakt en veroordeeld worden”, briest fractievoorzitter Martijn Balster van de PvdA in Den Haag. Hij maakt zich zorgen over de oplopende spanning. ,,De toon van de discussie bevalt me een al een tijdje niet,’’ zegt hij. Geweld mag nooit een middel zijn, zegt ook hij.

Ook Mikal Tseggai, raadslid van de PvdA, zegt geschokt te zijn door de bestorming van KOZP in de Beatrijsstraat. ,,We zijn de stad van Vrede en Recht. In Nederland geldt vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering. Dat geldt voor iedereen. Dan kun je het ergens niet mee eens zijn, maar dat betekent niet dat je er eigenhandig een stokje voor kunt steken, het is nooit een reden tot geweld.’’

Daar is Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks in Den Haag, het volkomen mee eens. Hij vindt de bestorming ‘stuitend‘. ,,Volstrekt onacceptabel,’’ zegt hij. ,,Volstrekt bizar. Een groep relschoppers meent het recht in eigen hand te mogen nemen en verstoort op afschuwelijke wijze een bijeenkomst van onschuldige mensen. Een groep mensen is in de achterhoede bezig om de volstrekt achterhaalde figuur ‘zwarte Piet’ te behouden.’’

Spoeddebat

GroenLinks wil snel in de raad praten over de spanningen die oplopen. ,,En wat we als gemeenteraad kunnen doen om dit soort incidenten te voorkomen.’’