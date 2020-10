Drie slachtoffers van homogenezing doen hun verhaal: ‘Ik kon alleen maar huilen’

Johan kwam uit de kast in de biblebelt: ‘Het kostte me negentig procent van mijn vrienden’

7 april Opgroeien als homo in de biblebelt is geen eenvoudige opgave. Johan Verweij ondervond het aan den lijve tijdens zijn jeugd in Nieuw-Lekkerland. Tot zijn 23ste volgde hij noodgedwongen het pad dat van bovenaf werd opgelegd en door de kerk geleerd. Na een jarenlang gevecht hakte hij uiteindelijk de knoop door en besloot zijn eigen weg te gaan. Weer twaalf jaar later noteerde hij zijn ervaringen in een boek, ‘Het Roze Schaap - een gruwel Gods?’