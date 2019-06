Drie personen aangehouden na mishandeling van vluchtelinggezin in Enschede

VIDEO Vier opgepakte Nederlan­ders leverden via post designer­drugs aan duizenden Duitsers, huiszoe­king in Steenber­gen

12:30 Bij een internationale politie- en justitieactie tegen drugscriminaliteit zijn vorige week vier Nederlanders aangehouden. In samenwerking met de Nederlandse, Duitse en Kroatische justitie werden diverse panden doorzocht, waaronder in Nederland, en aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen in beslag genomen. Onder andere in Steenbergen werd een huiszoeking gedaan.