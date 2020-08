Drie op de tien wanen zich immuun: experts maken zich zorgen

Landbouwtelling Varkenssta­pel krimpt nauwelijks, schapenhou­ders stoppen door komst wolf

20 augustus Het aantal varkenshouderijen is in een jaar tijd met 12 procent afgenomen: van ruim 4000 in 2019 naar 3600 bedrijven dit jaar. Deze krimp geldt niet voor het aantal dieren. Ons land telt nog steeds meer dan 12 miljoen varkens, een fractie minder (-1,2 procent) dan een jaar eerder.