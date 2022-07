Drie nieuwe verdachten opgepakt voor betrokkenheid bij moord Peter R. de Vries

Dat melden twee bronnen aan De Telegraaf. Over de identiteit van de verdachten, de rol die ze zouden hebben gehad bij de moord in juli vorig jaar en in welk land te zijn opgepakt, is nog niets bekend. Het OM wil de aanhoudingen nog niet bevestigen.

De 27-jarige Krystian M. uit het Gelderse Ochten is maandag aangehouden in zijn cel. Hij zat al vast voor een poging tot moord in Zeewolde in oktober 2021. Krystian M. was in het strafdossier tot nu toe aangeduid onder de code NN-*4229. Hij zou de vermoedelijke uitvoerders van de moord op De Vries, Delano G. (22) en Kamil E. (36), rond de moord rechtstreeks hebben aangestuurd via een ijzingwekkende stroom versleutelde berichten.

Link met Ridouan Taghi

Het Openbaar Ministerie eiste tegen de vermoede uitvoerders levenslange celstraffen, maar doet zeer geheimzinnig over het onderzoek naar de persoon die hen zou hebben aangestuurd. Dat de Landelijke Recherche volop jacht maakte op de man die het duo aanstuurde, bleek onlangs toen in kader van het onderzoek naar hem een inval was gedaan in het huis van de moeder van Kamil E.

Krystian M. is te linken aan Ridouan Taghi, die alom wordt beschouwd als opdrachtgever voor de moord op Peter R. de Vries, omdat die vertrouwensman was van kroongetuige Nabil B. tegen Taghi en zijn groepering.