Drie minderjarige verdachten aangehouden voor vuurwerkbom in brievenbus van Mary (78)

De verdachten zitten nog in beperking, wat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld. In dit geval is dat nodig om te voorkomen dat de minderjarigen hun verklaring op elkaar kunnen afstemmen. Mede vanwege die beperking wil de politie nu nog geen verdere mededelingen doen over de identiteit van de betrokkenen en welke rol zij mogelijk hebben gespeeld.

Duidelijk is wel dat op Kerstavond bij Van Duffelen rond 21.00 uur werd aangeklopt. Ze zat op dat moment in haar woonkamer: ,,Ik had eigenlijk helemaal geen zin om open te doen, dus ben gewoon blijven zitten. Maar toen werd er nog een keer gebonkt.’’ Toch nieuwsgierig naar wie er voor de deur stond, liep Mary richting de hal. Juist op het moment dat ze de tussendeur opendeed, klonk een enorme knal.



Er werd een beruchte Cobra 6 door de brievenbus gegooid. De vuurwerkbom explodeerde in haar hal, waardoor de voordeur zwaar beschadigd raakte. De bewoonster had de mazzel dat ze nog niet in de hal was aangekomen. Anders had ze zwaar letsel kunnen oplopen. ,,Agenten vertelden me dat ik het waarschijnlijk niet had kunnen navertellen als ik iets eerder in de hal was geweest.’’