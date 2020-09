Drie mensen aangehouden na schietpartij in Kampen

Moskee Venlo wil geen uitzicht op beachspor­ters in bikini tijdens gebed

11 september De Turkse moskee Tevhit in Venlo is ‘niet blij’ met de aanleg van een beachsportveld naast de gebedsruimte. De gelovigen worden afgeleid door de harde muziek en sporters in bikini, zegt secretaris Hakan Tasdemir van het moskeebestuur tegen De Limburger.