Drie mannen overleden nadat auto in brand vliegt

De vier mensen zaten in een auto die in een flauwe bocht door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en in brand vloog. Het eenzijdige ongeval vond even na 01.30 uur plaats aan het Modderland, even buiten het dorp. In eerste instantie werd gedacht dat er twee voertuigen bij het ongeval betrokken waren, maar ter plekke bleek dat niet het geval.