Drie maanden oude baby overleden in sporthal bij aanmeldcentrum Ter Apel

‘Het COA-personeel is diep geschokt door deze verschrikkelijke gebeurtenis. Met name in Ter Apel komt dit hard aan,’ meldt een woordvoerder van het COA. Wat de nationaliteit en het geslacht van de baby is en hoe het kind in Ter Apel terechtkwam, kan de woordvoerder niet zeggen.



‘Onder bewoners en medewerkers heersen gevoelens van verdriet en onmacht,’ aldus het COA. ‘Aan hen wordt passende ondersteuning aangeboden.’ De sporthal staat op het terrein van het overvolle en chaotische aanmeldcentrum in Ter Apel waar vluchtelingen zich moeten melden als zij in Nederland arriveren.



De hal wordt normaal door asielzoekers gebruikt om in te sporten. Maar door ruimtegebrek wordt de sporthal nu al een tijd lang gebruikt voor extra slaapplekken, om zo veel mogelijk asielzoekers op te kunnen vangen op het terrein.