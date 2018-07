Drie jaar cel voor zwemleraar wegens ontucht

V., die zelf alles altijd heeft ontkend , werd in maart 2014 aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde de zwemleraar uit Soest aanvankelijk van ontucht met 26 jongens en meisjes in de leeftijd van 4 tot 9 jaar. De feiten deden zich voor tussen december 2012 en februari 2014.

De rechtbank verklaarde vijftien gevallen van ontucht bewezen, het hof kwam tot elf. De door het hof opgelegde straf is niettemin even hoog als bij de rechtbank. Het OM had die straf in hoger beroep ook geëist. Het hof bepaalde de proeftijd op tien jaar. In die periode mag hij geen zwemleraar zijn en ook niet als vrijwilliger activiteiten of werkzaamheden met kinderen onder de 16 jaar verrichten.