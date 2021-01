Drie getuigen melden zich bij politie in zaak dode Lotte (14)

Het gaat om een spoorwegmedewerker die op 10 januari tussen 14.30 en 17.15 uur op het spoor tussen Almelo en Wierden aanwezig was. Ook twee roeiers hebben zich gemeld. Zij voeren die bewuste zondagmiddag op het Twenthekanaal. De roeiers zijn inmiddels gehoord, het gesprek met de spoorwegmedewerker volgt nog. Over de inhoud van die gesprekken wilde de politie nog niets kwijt.

In totaal heeft de getuigenoproep nu negen tips opgeleverd. Vrijdag meldde zich volgens de politie een mogelijk waardevolle getuige. Dat ging om een bestuurder van een blauwe Mercedes die omstreeks 16.20 bij de spoorbrug over het kanaal geparkeerd stond. Dat is dicht bij de plek waar het 14-jarige meisje in een sloot lag langs industrieterrein Het Wendelgoor.