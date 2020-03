Drie ex-patiënten over het leven ná corona: ‘Insmeren met azijn hielp me er doorheen’

Alexander Suma (40) uit Eindhoven was vanwege zijn werk in Zuid-Korea en zag daar al hoe corona in één klap de samenleving kon veranderen. Eenmaal terug in Nederland ging hij daarom expres carnaval uit de weg. ,,Ik snapte al niet dat dat nog door mocht gaan. Het virus waarde al door Europa en er waren toen al vlak over de grens in Duitsland mensen besmet.”



Maar toch bleek er ondanks die voorzichtigheid ook voor hem geen ontkomen aan. De 40-jarige Limburger kreeg de volle laag van het virus: ,,Ik ben een beetje allergisch, dus ik schrik niet van een keertje niezen. Maar dit was toch anders: ik was non-stop aan het hoesten en begon echt zwaar te niezen. Maar dan een droge nies, alsof je iets in je neus hebt en je lichaam dat probeert weg te werken omdat er iets niet klopt.’’



,,Maar ook liep mijn neus soms helemaal leeg, dan was het kortstondig niet te stoppen, liep het als water eruit’’, vervolgt hij. ,,Heel vreemd. Ik begon echt te kwakkelen met m’n temperatuur, ik merkte in mijn benen dat het niet goed ging: trillen, heel koud, knikkende knieën. Toen m’n temperatuur 38,8 was, belde ik m'n vrouw, ik was in één keer helemaal van de kaart.”