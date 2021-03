Drie boetes van 159 euro én een paar uur in de cel, maar Jorge blijft elke avond op een pan trommelen tegen de avondklok

Jaar cel geëist voor in brand steken zendmast Maasbree

9 maart Tegen een 32-jarige man uit Roggel is vandaag een celstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist voor het in brand steken van een zendmast in Maasbree vorig jaar. Ook zou Luc T. een schadevergoeding aan telecomproviders KPN en T-Mobile moeten betalen, vindt het Openbaar Ministerie.