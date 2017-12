Drie arrestaties na grote vechtpartij in zalencentrum Zaandam

Salim (15 jaar) regelde dit jaar een kameel voor Sinterklaas

10:24 In 'Je Bent Geweldig’ zet AD-columnist Nynke de Jong mensen die iets bijzonders hebben gedaan in het zonnetje. Vandaag is dat de vijftienjarige Salim Meriami uit Amsterdam Osdorp. Hij organiseerde dit jaar een Sinterklaasintocht in zijn eigen wijk. Maar Sinterklaas kwam niet aan op een wit paard, maar op een kameel. In deze video legt Salim uit hoe dat precies is gebeurd.