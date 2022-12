Dreun voor Serious Request: dj’s hebben corona en mogen geen gasten meer ontvangen in het Glazen Huis

Een hard gelag voor de organisatie van het Glazen Huis. Twee van de drie radio-dj’s zijn positief getest op corona. Daardoor mogen er in Amersfoort geen gasten meer in het huis langskomen.

Dit hebben de drie dj’s van 3FM Serious Request dinsdagavond live in de uitzending bekendgemaakt. In het huis wordt vanaf 18 tot en met 24 december actie gevoerd voor Het Vergeten Kind.

De actie gaat onverminderd door, maar bekende Nederlanders mogen niet langer meer aanschuiven bij de deejays. De artiesten en actievoerders zijn echter nog wél welkom. ,,De gesprekken kunnen worden gevoerd bij de brievenbus en we gaan een alternatief bedenken voor de optredens", laat 3FM-woordvoerder Danny Vormer weten.

Hoe de dit er exact uit komt te zien, is nog onduidelijk. Achter de schermen werkt 3FM Serious Request hard aan een plan B. ,,Gezondheid van de mensen staat op één. Daarom is er een arts die de situatie van Rob Janssen, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen goed in de gaten houdt.”

De tweede keer

Het Glazen Huis staat voor het tweede jaar op rij in Amersfoort. De actieweek was vorig jaar nog maar één dag bezig, toen nieuwe corona-maatregelen roet in het eten gooiden. Publiek mocht niet meer langskomen en daarom besloot de organisatie in 2022 terug te komen voor een ‘herkansing’.

