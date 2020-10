Drents verpleeghuis verliest 13 bewoners aan corona: ‘Meest dramatische gebeurtenis ooit’

‘Verplicht 3 keer zoenen? Die traditie legt het loodje’

7:30 Voetkus? Elleboog? Namasté? Dat we na maanden corona soms nog steeds aarzelen hoe we iemand moeten begroeten, is volgens antropoloog Danielle Braun niet raar. ‘De handdruk is een sterk ingesleten gewoonte.’