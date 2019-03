Drenthe opent ‘ambassade voor toerisme’ in China

Drie Nederlan­ders van één familie vast na smokkel 3300 kilo cocaïne via Hazeldonk

8:47 ZUNDERT - Voor de smokkel van bijna 3300 kilo cocaïne via een transportbedrijf in Hazeldonk heeft de politie een 74-jarige Nederlander en zijn twee zoons van 51 en 44 jaar opgepakt. De aanhoudingen vonden de afgelopen weken plaats in Spanje en Duitsland, tijdens een gecoördineerde internationale politieactie, meldt de Landelijke Eenheid.