Dreigbrieven blijven opduiken: vandaag weer een nieuwe bij een bedrijf in Amsterdam

Ook vandaag is weer een dreigbrief opgedoken bij een bedrijf in Amsterdam. Dat meldt de Amsterdamse politie. Afgelopen weekend kreeg ook een autobedrijf in Amsterdam een dreigbrief binnen. Beide bedrijven kregen geen brief met een explosief, alleen dreigende taal.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de nieuwste dreigbrief is ontvangen bij een bedrijf in het centrum van Amsterdam. De dreigbrieven van afgelopen weekend en vanmorgen zijn ‘in lijn’ met de andere dreigende post die is verstuurd naar verschillende bedrijven. Ook deze twee recente dreigbrieven hadden het Centraal Invorderings Bureau (CIB) uit Rotterdam als afzender. De politie blijft erbij zeggen dat dat incassobedrijf niets met deze zaak te maken heeft.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt alle brieven op sporen. In totaal zijn nu tien dreigbrieven en zes brieven met een explosief opgedoken. Onder de ontvangers van de brieven zitten het Victoria Hotel en het Okura Hotel in Amsterdam, een Mercedesdealer in Rotterdam en een ANB Amro bank in Maastricht.

De laatste twee doelwitten van de ‘briefschrijver’ kregen tot nu toe alleen dreigbrieven binnen, geen explosieven. De kans is groot dat die bombrieven nog ‘onderweg’ zijn.

Brandsporen

Twee van de in totaal zestien opgedoken brieven waren beschadigd en hadden brandsporen. De inhoud van die brieven was verdwenen. Niet duidelijk is of de explosieven zijn afgegaan. Andere aanwijzingen daarvoor zijn er niet. Geen enkel bedrijf heeft melding gemaakt van een explosie of andere schade.

Het waarschijnlijkste scenario is dat het hier gaat om afpersing. De politie houdt er rekening mee dat alle brieven van dezelfde afzender zijn. De politie heeft een foto van de bombrief openbaar gemaakt om eventuele nieuwe ontvangers te waarschuwen.