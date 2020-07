Dregteam Urk gaat opnieuw zoeken naar vermist Duits meisje (14) bij Ameland

Het dregteam SOAD (Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen) doet de zoekactie, met ondersteuning van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen. Eerder was een zoekgebied in kaart gebracht. Het zoekgebied en de omgeving ervan is mede door de marine doorzocht met sonarapparatuur. Bij het deel ten noorden van Buren lukte dat echter niet.

Bij Ameland wordt al dagen langs de kust gezocht naar het 14-jarige meisje. Ze raakte zaterdagavond vermist toen ze met haar vader en zus in zee in de problemen was gekomen. De vader en zijn andere dochter konden aan de kant komen, maar het 14-jarige meisje werd niet meer gezien. Zondag gaven hulpdiensten de hoop op dat het kind nog levend teruggevonden zou worden. De zoektocht richt zich sindsdien op het vinden van haar lichaam.

Branding

Afgelopen zondag zocht het dregteam SOAD ook op Ameland. SOAD beschikt over geavanceerde apparatuur en zocht meerdere uren in de branding naar het Duitse meisje. ,,Op een gegeven moment moesten wij onze pogingen staken’’, liet SOAD-woordvoerder Pieter Keuter toen weten. ,,De omstandigheden werden te zwaar. De branding was zó enorm en woest dat we niet meer efficiënt konden zijn. Het werd te instabiel, waardoor onze dreggen niet goed aan de bodem konden blijven.’’



Bij de zoekactie zijn de afgelopen dagen verschillende organisaties betrokken geweest, waaronder de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), de opsporingsorganisatie SAR, de Kustwacht, politie en brandweer. Ook kregen de reddingsdiensten hulp van viskotters die op zee zochten en hielp defensie mee met onder andere een onderwaterdrone.

Bekijk hier een video van een eerdere zoekactie naar de vermiste tiener.