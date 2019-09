Dream or Donate schikt met 31 gedupeerden

Kinderpor­no in Whats­App-groep leerlingen Limburgse school, politie ingescha­keld

14:33 In een WhatsApp-groep van leerlingen van het Dendron College in Limburg zijn pornografische afbeeldingen van kinderen aangetroffen. Dat heeft de school in een brief aan de ouders laten weten, bevestigen leden van de ouderraad tegen deze nieuwssite. ,,De school pakt het heel serieus op.”