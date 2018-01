Drankrijders gaan na strafcursus net zo vaak weer de fout in

Ze betwijfelen of de tweedaagse cursussen die het gedrag van de overtreders moeten veranderen zin hebben. De programma’s werden tien jaar geleden opgezet omdat automobilisten achteloos hun boetes betaalden, maar hun leven niet beterden.

Uit onderzoek door het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat de effectiviteit van de gedragscursussen voor alcoholrijders ‘niet is aangetoond’.

Kwart van jonge overtreders

Een kwart van de jonge automobilisten die zijn gepakt omdat ze beschonken achter het stuur zaten, overtreedt binnen twee jaar opnieuw een wet. In ruim 16 procent van de gevallen gaat het weer om een verkeersovertreding. Daarmee zijn de resultaten niet beter dan wanneer er geen cursus, maar bijvoorbeeld alleen een boete wordt opgelegd.

De cursussen worden ruim tienduizend keer per jaar opgelegd. Bij die voor drankrijders wordt hun gedrag uitgebreid besproken, zijn er huiswerkopdrachten en worden schokkende beelden getoond. Het kost bovendien ruim vijfhonderd tot bijna duizend euro: alles in een poging om herhaling te voorkomen.

Gevaarlijke rijders

Daarnaast is er ook twijfel over gedragsmaatregelen tegen mensen die gevaarlijk rijgedrag vertonen, zonder dat er alcohol in het spel is. Uit de studie blijkt dat 22 procent van de bestuurders die deze gedragscursus moesten doen, toch weer met justitie in aanraking kwamen voor wangedrag in het verkeer.

Opvallend is dat in 2013 en 2014 nog werd gemeld dat onderzoekers ‘voorzichtig positief’ waren over de maatregelen. Zij denken dat ditmaal betrouwbaarder gegevens beschikbaar waren om de efficiëntie beter te testen.

Kabinet

Het kabinet gaat nu kijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn tegen verkeersovertreders, schrijft Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. ,,Ik bezie of er verbeteringen kunnen worden ingevoerd om rijden onder invloed van alcohol nog beter aan te pakken.’’

Ook bekijkt collega Ferd Grapperhaus (Justitie) nog of het alcoholslot kan worden opgenomen in het strafrecht. Dit was efficiënt, maar werd afgeschoten door de rechter. Daarom moet het ministerie bekijken of en hoe herinvoering mogelijk is.

Meestal mannen