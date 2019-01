Drama voor pompeigenaar na overval in laatste week: ‘Triest dat het na 44 jaar zo moet eindigen’

‘Viering van Liefde’ in Amsterdam tegen Nashville-verklaring

16:48 Met een ‘Viering van de Liefde’ bij het Homomonument in Amsterdam willen de initiatiefnemers morgenavond laten zien dat ‘ieder mens het verdient om zich in de kerk en daarbuiten geliefd en welkom te voelen’. De bijeenkomst is een signaal tegen de ‘afwijzing en uitsluiting van de Nashville-verklaring’, aldus de organisatoren, waaronder belangenorganisatie COC, vertegenwoordigers van kerken en de LHBTI-gemeenschap.