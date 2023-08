Drama op manege: man komt onder shovel terecht en overlijdt

Het slachtoffer kwam onder een shovel terecht. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter spoedde zich naar de 1e Velddwarsweg. Alle hulp mocht helaas niet meer baten: de man overleed aan zijn verwondingen. De GGD is naar de manege gekomen om psychische hulp te bieden aan omstanders, laat een politiewoordvoerder weten. Hoe de man onder de shovel terecht is gekomen, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe oud de man was.

Meer incidenten in de regio

Het is niet het enige incident waar de hulpdiensten vanavond ruk mee waren in De Ronde Venen. In Vinkeveen werden de hulpdiensten opgetrommeld omdat er een man op hoogte stond. Onder andere een hoogtereddingsteam van de brandweer werd naar het dorp gestuurd. De man is uiteindelijk zelf naar beneden gekomen, aldus de politie. De inzet van de hulpdiensten werd toen snel afgeschaald. Rond hetzelfde tijdstip was er ook een gaslek aan de Klijne Meer in Vinkeveen. Ook hier werd de brandweer ingezet.